Фото: media.ufc.tv
Двукратный чемпион мира в рестлинге Джефф Монсон 5 июля проведет открытую тренировку по смешанным единоборствам в Барнауле. Об этом пишет "Катунь 24".
Занятие начнется в 19:00 в спорткомплексе "Темп", расположенном по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9. После мастер-класса в 20:00 пройдет пресс-конференция, где каждый желающий сможет сфотографироваться с Монсоном и задать ему вопросы. Завершит программу футбольный матч в 21:00, где боец выступит капитаном команды у детей из трудных семей.
Мероприятие пройдет при поддержке "Altai Palace Fight", одной из основных задач которой является выявление перспективных молодых спортсменов, а также их продвижение в РФ и на международной арене.
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