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Основания для роста цен на бензин в следующем году при увеличении акциза почти на треть отсутствуют. С таким заявлением выступил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, пишут "Известия".
Он отметил, что действия кабмина и введение гибкого акциза позволят избежать ситуации, которая возникла ранее в текущем году. Также правительство предложило меры, которые позволят вводить повышенные экспортные пошлины без привязки к механизмам учета конъюнктуры цен внешних рынков.
Голомолзин считает, что завершение налогового маневра приведет к снижению цен на моторное топливо до уровня инфляции.
"Мы полагаем, что в рамках завершения налогового маневра будут созданы условия, когда цены вернутся к многолетней тенденции, которая была, а именно к повышению цен на уровне инфляции", — приводит издание его слова.
Согласно информации Росстата, с начала текущего года цены на бензин и дизель резко выросли - 8,2 и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.
В результате кабмин решил снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тысячи рублей и дизель на 2 тысячи рублей за тонну и договорился с нефтяниками, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
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Китайский привет российским нефтятам
Китайский государственный комитет по делам развития и реформ в очередной раз снизил цены на бензин и дизельное топливо.
Как сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа", это уже пятый раз с начала 2018 года, когда власти Китая снижают цену на топливо. Сумма снижения составила 8,5 долларов на тонну бензина.