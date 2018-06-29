Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предварительный прогноз на июль опубликовал региональный главк МЧС России — предстоящий месяц обещает быть теплее нормы, а местами температура может подняться до +38 градусов.
"Средняя месячная температура воздуха ожидается +19…+22 градуса, что выше нормы на 1-2 градуса, по западу Алтайского края около нормы", — отмечают в экстренном ведомстве.
В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до +15…+20 градусов, днем до +27…32 градусов, местами +33…+38 градусов, в конце декады прогнозируется понижение температуры.
Во второй и третьей декадах июля в Алтайском крае вероятны колебания температуры воздуха ночью от +15…+20 градусов до +9…+14 градусов, днем от +23…+28 градусов, местами +33 градуса, до +18…+23 градусов.
Что касается количества осадков, то в июле-2018 в нашем регионе оно предполагается около нормы, а по юго-востоку – меньше нормы (44-76 миллиметров, в предгорных и горных районах 78-111 миллиметров).
"Небольшие дожди, местами грозы предполагаются в отдельные дни первой декады и большинстве дней второй и третьей декад", — добавляют в МЧС.
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