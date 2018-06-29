В этот день 80 детей из подопечных семей благотворительного фонда "Облака" получат замечательные подарки и заряд отличного настроения на долгое время. Праздник пройдет в городе развлечений "Веселкино", расположенном на 3-м этаже ТРЦ Galaxy в Барнауле. Мероприятие продлится с 11 до 13 часов.
В программе праздника:
- спортивные эстафеты от магазина "Декатлон";
- шоу мыльных пузырей с Ольгой Моруновой;
- развлечения с ростовой куклой медведя от социального проекта "Михутка.ру".
На празднике фонд "Облака" подарит своим подопечным подарки, которые в результате акции собрал магазин "Декатлон" и подготовили сотрудники фонда вместе с дарителями.
Все желающие также могут стать участниками праздника. Приходите вместе с детьми и получайте отличное настроение в подарок. Вход для подопечных семей фонда бесплатный. Для остальных желающих принять участие и поддержать фестиваль участие платное.
"Мы от всей души благодарим город развлечений "Веселкино" за возможность устроить для детей яркий и веселый праздник. Успеха вам и процветания", — отмечают в фонде "Облака".
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