7 июля, в субботу, с 11 утра – долгожданное открытие федеральной сети магазинов выгодных покупок для всей семьи "Familia" в ТРЦ "Пионер". Посетителей ждет грандиозная праздничная программа: ведущий и DJ, море розыгрышей и призов, аниматоры на ходулях и воздушные шарики. Подарки получит каждый покупатель, ведь у "Familia" проигравших нет.
Не забудьте взять у промоутеров флаер и обменять его на дисконтную карту со специальной праздничной скидкой 10 % только в день открытия. Дисконтная карта остается у покупателя и действительна во всех 210 магазинах сети "Familia".
В остальные дни по карте можно получить скидку: 7% — в понедельник, 5% — в будние дни, в выходные скидки не предоставляются.
"Familia" — это не магазин низких цен, это магазин выгодных покупок.
Справка о компании:
"Familia" — федеральная розничная сеть офф-прайс магазинов, предлагающая покупателям широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви, игрушек, аксессуаров, товаров для дома и декора с экономией до 85% на каждой покупке.
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