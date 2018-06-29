Алтайские справедливороссы выступили резко против пенсионной реформы

"Справедливая Россия" выступила резко против повышения пенсионного возраста — новая пенсионная реформа губительна для страны. Партия предлагает альтернативный вариант изменения пенсионной системы. Об этом представители отделения "СР" в Алтайском крае рассказали на пресс-конференции в четверг, 28 июня.

"Мы против увеличения пенсионного возраста. Страна с ее уровнем заработной платы и размером пенсий не готова к такому. Предлагаем запретить любое повышение до 2030 года и вернуться к страховой пенсионной системе", — прокомментировал депутат Госдумы от Алтайского края, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

По его мнению, и оно совпадает с позицией партии на федеральном уровне, сегодняшняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью непонятная и непрозрачная.

А новая реформа приведет к снижению доходов населения, росту безработных, снижению покупательского спроса, росту смертности в работоспособном возрасте, подчеркнул Терентьев.

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь бюро регионального отделения партии Владислав Вакаев оценил последствия с другой стороны.

"Во-первых, бабушки играют огромную роль в воспитании детей, передают традиции, помогают молодым родителям, которые вынуждены выходить на работу из-за нехватки денег на жизнь. Во-вторых, с сегодняшним ритмом жизни многие могут заняться своим здоровьем только после выхода на пенсию. Увеличение пенсионного возраста приведет к обвальному снижению продолжительности жизни и росту заболеваемости. Реформа может взорвать общество", — сказал он.

"Справедливая Россия" разработала альтернативный проект закона "О страховой пенсионной системе в РФ". В нем прописан возврат к страховой системе, индексация пенсий от одного до четырех раз в год. Также партия предлагает включать в пенсионный стаж обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях, установить досрочную пенсию для бюджетников и работающих на вредных производствах.

Александр Терентьев подчеркнул, что партия не просто критикует реформу, а предлагает решение, которое бы позволило обойтись без нее.

"Не надо брать деньги у пенсионеров. Они есть в бюджете. Необходимо более точно определить прогнозную цену нефти: установленное в бюджете правило в 40 долларов за баррель — это не адекватно реальности. Баррель не падает менее 60 долларов. Скорректировать этот подход — и вот уже реальные освободившиеся 1,8 трлн рублей. Дефицит пенсионного фонда, напомню, 600 млрд рублей", — пояснил Терентьев.

Еще одна мера — отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (до 1,8 триллиона рублей в год). Возвращать налог стоит только высокотехнологичному производству, подчеркнул Терентьев. Экономию бюджета в 3-5 трлн рублей в год может дать увеличение конкуренции в госзакупках, 200 млрд рублей в год — повышение ставки налогообложения для тех, кто получает доходы свыше 24 миллионов рублей в год.

Александр Терентьев уверен, что им удастся смягчить реформу. В партии намерены стоять до победного. Да, в первом чтении закон в Госдуме примут, но ко второму чтению, уже осенью, справедливороссы внесут много важных поправок. Терентьев считает, что к тому моменту к обсуждению темы подключится президент Владимир Путин.

"Президент неоднократно говорил о необходимом рывке для улучшения жизни граждан. Эта реформа загубит рывок на корню. Обратите внимание: время для анонса пенсионной реформы выбрано не случайно. Сейчас в стране проходит чемпионат мира по футболу, многие в отпусках. Людям просто не до того", — сказал депутат.

Кстати, справедливороссы по всей стране уже начали собирать подписи в поддержку своего протеста.

Депутат АКЗС Людмила Суслова добавила, что справедливороссы Алтайского края тоже будут добиваться отмены или смягчения реформы. Скандальный законопроект уже поступил в региональный парламент, и фракция "СР" будет принимать активное участие в его обсуждении.