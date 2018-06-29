Пятница, 29 Июнь, 15:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,29
€ 73,09
374624
30°
Обь
469см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Товар изымают у незаконных уличных торговцев в Барнауле

, ИА "Амител"
Чиновники вместе с полицией и дружинниками проводят рейды против недобросовестных распространителей товаров

Фото: barnaul.org

Сотрудники администрации вместе с полицейскими и дружинниками применяют в Барнауле метод изъятия товаров у несанкционированных уличных торговцев.

В мэрии подчеркивают, что незаконная торговля на улицах краевой столицы остается острой проблемой. Например, с начала года в Индустриальном районе административной комиссией рассмотрено более 60 протоколов по факту незаконной торговли.

Впрочем, это не останавливает недобросовестных продавцов. Поэтому в отношении участников несанкционированной торговли начали применять более суровые меры — изъятие товаров.

В тот момент, пока судебные органы рассматривают дело о том или ином административном правонарушении, товар находится на ответственном хранении.

Горожан просят также проявлять ответственность и не приобретать товары на улицах у недобросовестных торговцев.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.06.2018 13:26
- гость -

Сотрудники администрации вместе с полицейскими и дружинниками применяют в Барнауле метод изъятия товаров у несанкционированных уличных торговцев

надо им статус самозанятых в принудительном порядке присваивать, а не товары изъимать
нету у сотрудников администрации государственного мышления ))

0  0
29.06.2018 13:26
- гость -

гы....... поржал. на Новосиликатном около большой "Машки" пройти нельзя - все заставлено коробейниками. полицЫя - с другой стороны прилегающего дома. тишина и покой....

0  0
29.06.2018 13:27
- гость -

Чиновникам нечем заняться ?

0  0
29.06.2018 13:29
- гость -

Всех - в полупустые торговые центры!
Зря что ли важные люди строили их?
Запихнуть всех в ТЦ, поднять аренду - профит!

0  0
29.06.2018 13:29
- гость -

Горожан просят также проявлять ответственность и не приобретать товары на улицах у недобросовестных торговцев.


а их недобросовестность только в том, что не хотят платить налоги?

0  0
29.06.2018 13:30
- гость -

шмоточников трясут. вон на соц-строителей колбасу и рыбу на улице продают и ничего. все нормально

0  0
29.06.2018 13:31
Митенька ржевский

Никогда не покупайте очки с лотков!

0  0
29.06.2018 13:32
- гость -

их не добросовестность в том что жрать людям уже нечего!

0  0
29.06.2018 13:34
гость

Дайте людям нормальные рабочие места и достойную зарплату, тогда и не будет этого.
Про торговые центры это в точку, цены конь, народу ноль. Народ от не делать слоняется, в основном молодняк, не знающий чем заняться.

0  0
29.06.2018 13:38
- гость -

Чиновники и полицаи гнобят народ.

0  0
29.06.2018 13:40
- гость -

скоро на улицу выходить будут запрещать, что за страна.

0  0
29.06.2018 13:52
- гость -

Московские богатеи понастроили у нас торговых центров, а плебс не хочет в них идти - торгует и покупает с лотков на улице

0  0
29.06.2018 13:55
Грантштейн

Торговля запрещена в несанкционированных местах? Запрещена.
Нельзя взять и торговать где хочешь. Поэтому правильно.
Бабушки же торгуют на специально изготовленных лотках и установлены они в разрешенных местах. Бесплатно.

0  0
29.06.2018 13:58
месный

29.06.2018 13:31
Митенька ржевский

нормальные очьки - покупяю иногда, дешовыё, сотка всего, на пару месяцев хватает, потом душки отлетают, но эт у меня морда широкая.

0  0
29.06.2018 13:59
- гость -

Пофиг на этих уличных лоточников. Родственнику впарили весной зимние сапоги за полторы, в которых ста метров не пройти - как будто деревянные, подошва как камень.

0  0
29.06.2018 14:03
- гость -

13:59, дык бачили очи, шо куповалы!)))

0  0
29.06.2018 14:24
- гость -

А насколько законно изъятие товара? Сколько его потом в недрах кабинетов потеряется? Изымают то те кто прославлен своей честностью на всю страну

0  0
29.06.2018 14:25
- гость -

Вот на что идут наши налоги, всякие дружинники администрация и полицаи, вместо того, что бы делом заниматься и реальных преступников ловить, трясут простой народ. Не даром давно уже все говорят, что у нас бандиты милиция и органы самоуправления сплелись в тугой клубок

0  0
29.06.2018 14:44
- гость -

Людям не дают честно заработать, будут преступным путем зарабатывать.

0  0
29.06.2018 14:53
- гость -

Дайте людям выживать, раз жить не даете! Дозакручиваете гайки, слит резьба - во всех попадет, не прикроешься...

0  0
29.06.2018 14:56
Петрович

Осталось всего три шага до "экономического чуда" Кудрина-Набулиной:
1.Запретить выезжать из страны,
2.Запретить выезжать из региона рождения,
3.Ставить лазером штрих-код с порядковым номером всем новорожденным.
По первому шагу уже поступают предложения...

0  0
29.06.2018 14:59
- гость -

Обычно там продают самый дешевый товар, бабульки всегда покупают себе штаны, тапочки в данных уличных лотках. Это им удобно, по карману, это их выбор. Почему надо кого-то лишать выбора? Кто-то в бутиках одевается, кто-то вот в таких уличных торговых точках.

0  0
29.06.2018 15:01
- гость -

Когда уже с Привокзальной разгонят трусопродавцов?

0  0
29.06.2018 15:13
- гость -

Кто-то в бутиках одевается, кто-то вот в таких уличных торговых точках.
----------------------------------------------------------------------
Товар один и тот же, только с разными ценами.
Недавно в торговом центре в отделе "Обувь" спрашиваю: "У вас есть кожаная обувь?"- Ответ: "Нет." Обувь из кожезаменителя по 2000-3000 рублей.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
15:03
Ограничения для большегрузов начнут действовать на трассах Алтая 5 июля 0
15:00
Рай для семейного шопинга: в ТРЦ "Пионер" открывается новый магазин 0
14:49
Суд закрыл процесс по возврату $2 млн, ставших взяткой Улюкаеву 2
14:33
Ямы на дороге "Барнаул — Казахстан" признали не соответствующими закону 0
14:22
Семья обратившейся к Путину украинки прилетела в Россию 2
14:13
В Instagram появилась функция добавления музыки к видео в Stories 1
14:04
Может стать хуже: вероятность бури на выходных возрастет в Алтайском крае 3
13:51
Три выдвинули, одна на подходе: партии подтягиваются на выборы губернатора 11
13:40
Алтайские справедливороссы выступили резко против пенсионной реформы 1
13:33
Названа десятка лучших сериалов первой половины 2018 года 1
13:22
Товар изымают у незаконных уличных торговцев в Барнауле 24
13:12
Пассажирский теплоход "Баргузин" загорелся в Иркутске 0
13:01
Жара до +38 градусов: стало известно, каким будет июль в Алтайском крае 0
12:50
Самые красивые пляжи планеты 2
12:41
Благотворительный фонд "Облака" приглашает на Фестиваль детства в Барнауле 0
12:35
ФАС исключила повторение ситуации с ростом цен на бензин 5
12:24
Виктор Томенко первым сдал документы на выборы губернатора Алтайского края 22
12:17
Летнее настроение: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
12:13
Прогнозы на плей-офф: чего ждать от чемпионата мира по футболу – 2018 6
12:04
Боец Джефф Монсон проведет открытую тренировку в Барнауле 0
11:48
Полузащитника московского "Спартака" арестовали за избиение жены 4
11:33
В США может появиться 51-й штат 8
11:21
Российские банки с 1 июля начнут собирать биометрические данные клиентов 35
11:14
СМИ: саммит ЕС решил продлить антироссийские санкции 14
11:05
Требуется мобильный репортёр 8
11:02
30 килограммов санкционных польских яблок раздавили на алтайском полигоне 21
10:52
Мужчина напал на редакцию американской газеты и убил пятерых человек 0
10:32
Крупный град обрушился на Бийск 5
10:23
Девять новых школ появятся в Алтайском крае за три года 1
10:15
Обещаю много работать: Томенко рассказал о планах на ближайшее время 23
10:03
В правительстве нашли применение стадионам после завершения ЧМ-2018 12
10:00
"Алтайэнергосбыт" грозит передать долги абонентов в бюро кредитных историй 6
09:53
Паводок завершается: в барнаульском Затоне снят режим повышенной готовности 0
09:34
СМИ узнали о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии 1
09:28
Водитель в Барнауле устроил массовое ДТП на парковке 43
09:17
У студентов военной кафедры АлтГТУ начинаются учебные сборы 0
09:14
Экс-начальник УФСИН по Алтайскому краю погиб в ДТП 3
09:06
Упавший мешок весом в тонну насмерть задавил рабочего под Бийском 1
09:00
Береги смолоду: как сохранить женское здоровье 0
08:56
Барнаульцы сообщили об остановке часов на улице Георгия Исакова 4
08:47
Советы путешественника и мастер-класс для посетителей ТРЦ "Пионер" 0
08:41
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 июня 0
08:36
Компания "Союз" приобрела квартал под жилье в Барнауле за 222 млн рублей 12
08:24
Квас "Андреич" производства "Бочкарей" получил высокие награды 0
08:22
Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети 0
08:06
Пусть всегда будет праздник: парк "Арлекино" приглашает на день рождения 1
07:50
Кто отправляет СМС-рассылку от МЧС и как на нее подписаться 20
07:34
Быт подорожает: на сколько поднимут тарифы ЖКХ в Камне-на-Оби с 1 июля 0
07:30
Салоны "Билайн" стали "Островком безопасности" для детей и пожилых людей 0
07:19
Мы не дойные коровы: митинг против роста цен на бензин прошел в Барнауле 23
07:03
Сейсмоустойчивый дом с кедровой баней продают в Барнауле за 16,5 млн рублей 2
06:48
Замуж в Барнауле берут стройных невест: интересное исследование 19
06:32
Советское детство: ностальгические снимки пионерских лагерей 6
06:17
Опять буря: пятница в Алтайском крае пройдет под знаком штормовой погоды 3
06:01
Приготовиться к худшему: климатолог об изменениях погоды в Алтайском крае 21
05:03
СМИ: российская армия стала сильнее после военной кампании в Сирии 12
04:04
Экс-сотрудник NASA создал экологичную и экономичную душевую систему 2
03:02
Смартфоны Samsung начали рассылать личные фото владельцев без их ведома 0
02:06
В России отозвали свыше восьми тысяч седанов Mazda 6 1
01:11
Немецкий студент изобрел чехол с "подушкой безопасности" для смартфона 0
00:12
СМИ: россиянку в Греции унесло в море на надувном матрасе на 14 часов 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.