Фото: barnaul.org
Сотрудники администрации вместе с полицейскими и дружинниками применяют в Барнауле метод изъятия товаров у несанкционированных уличных торговцев.
В мэрии подчеркивают, что незаконная торговля на улицах краевой столицы остается острой проблемой. Например, с начала года в Индустриальном районе административной комиссией рассмотрено более 60 протоколов по факту незаконной торговли.
Впрочем, это не останавливает недобросовестных продавцов. Поэтому в отношении участников несанкционированной торговли начали применять более суровые меры — изъятие товаров.
В тот момент, пока судебные органы рассматривают дело о том или ином административном правонарушении, товар находится на ответственном хранении.
Горожан просят также проявлять ответственность и не приобретать товары на улицах у недобросовестных торговцев.
Комментарии
Сотрудники администрации вместе с полицейскими и дружинниками применяют в Барнауле метод изъятия товаров у несанкционированных уличных торговцев
надо им статус самозанятых в принудительном порядке присваивать, а не товары изъимать
нету у сотрудников администрации государственного мышления ))
гы....... поржал. на Новосиликатном около большой "Машки" пройти нельзя - все заставлено коробейниками. полицЫя - с другой стороны прилегающего дома. тишина и покой....
Чиновникам нечем заняться ?
Всех - в полупустые торговые центры!
Зря что ли важные люди строили их?
Запихнуть всех в ТЦ, поднять аренду - профит!
Горожан просят также проявлять ответственность и не приобретать товары на улицах у недобросовестных торговцев.
а их недобросовестность только в том, что не хотят платить налоги?
шмоточников трясут. вон на соц-строителей колбасу и рыбу на улице продают и ничего. все нормально
Никогда не покупайте очки с лотков!
их не добросовестность в том что жрать людям уже нечего!
Дайте людям нормальные рабочие места и достойную зарплату, тогда и не будет этого.
Про торговые центры это в точку, цены конь, народу ноль. Народ от не делать слоняется, в основном молодняк, не знающий чем заняться.
Чиновники и полицаи гнобят народ.
скоро на улицу выходить будут запрещать, что за страна.
Московские богатеи понастроили у нас торговых центров, а плебс не хочет в них идти - торгует и покупает с лотков на улице
Торговля запрещена в несанкционированных местах? Запрещена.
Нельзя взять и торговать где хочешь. Поэтому правильно.
Бабушки же торгуют на специально изготовленных лотках и установлены они в разрешенных местах. Бесплатно.
29.06.2018 13:31
Митенька ржевский
нормальные очьки - покупяю иногда, дешовыё, сотка всего, на пару месяцев хватает, потом душки отлетают, но эт у меня морда широкая.
Пофиг на этих уличных лоточников. Родственнику впарили весной зимние сапоги за полторы, в которых ста метров не пройти - как будто деревянные, подошва как камень.
13:59, дык бачили очи, шо куповалы!)))
А насколько законно изъятие товара? Сколько его потом в недрах кабинетов потеряется? Изымают то те кто прославлен своей честностью на всю страну
Вот на что идут наши налоги, всякие дружинники администрация и полицаи, вместо того, что бы делом заниматься и реальных преступников ловить, трясут простой народ. Не даром давно уже все говорят, что у нас бандиты милиция и органы самоуправления сплелись в тугой клубок
Людям не дают честно заработать, будут преступным путем зарабатывать.
Дайте людям выживать, раз жить не даете! Дозакручиваете гайки, слит резьба - во всех попадет, не прикроешься...
Осталось всего три шага до "экономического чуда" Кудрина-Набулиной:
1.Запретить выезжать из страны,
2.Запретить выезжать из региона рождения,
3.Ставить лазером штрих-код с порядковым номером всем новорожденным.
По первому шагу уже поступают предложения...
Обычно там продают самый дешевый товар, бабульки всегда покупают себе штаны, тапочки в данных уличных лотках. Это им удобно, по карману, это их выбор. Почему надо кого-то лишать выбора? Кто-то в бутиках одевается, кто-то вот в таких уличных торговых точках.
Когда уже с Привокзальной разгонят трусопродавцов?
Кто-то в бутиках одевается, кто-то вот в таких уличных торговых точках.
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Товар один и тот же, только с разными ценами.
Недавно в торговом центре в отделе "Обувь" спрашиваю: "У вас есть кожаная обувь?"- Ответ: "Нет." Обувь из кожезаменителя по 2000-3000 рублей.