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В Иркутске загорелся теплоход "Баргузин", на борту которого находилось 78 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, пишет РБК, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на теплоходе поступило в ведомство после 11:00 по местному времени (6:00 мск). В момент возгорания судно было рядом с берегом, поэтому капитан решил вернуться обратно. После прибытия на пристань "Ракета" члены экипажа эвакуировали всех пассажиров.
В МЧС уточнили, что сначала тушение "Баргузина" велось с соседнего теплохода. Прибывшие пожарные в считанные минуты ликвидировали возгорание на площади 42 квадратных метра.
Всего в ликвидации пожара были задействованы 20 человек и четыре пожарно-спасательных подразделения.
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