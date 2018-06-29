Фото: epscape.com
Составлен рейтинг лучших сериалов, премьера которых прошла в первой половине текущего года. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на портал Mashable.
Возглавил рейтинг сериал "Поза", события которого разворачиваются в Нью-Йорке 1987 года. Он рассказывает о группе артистов-транссексуалов, живущих обычной жизнью, но жаждущих признания и успеха. Главные роли исполнили Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик. Премьера сериала состоялась 3 июня.
На второй и третьей строчках расположились драматическая комедия "Барри" и триллер "Убивая Еву" соответственно. Первый рассказывает о бывшем военном, который работает киллером (Билл Хейдер). Волей случая он начинает ходить в любительский кружок актерского мастерства. А второй — о еще одном наемном убийце, женщине Вилланель с русскими корнями.
В десятку лучших также были включены "Соучастник", "На районе", "Диетлэнд", "Террор", "Чи", а также вторая часть "Американской истории преступлений", которая посвящена убийству Джанни Версаче. Завершает рейтинг реалити-шоу "Натурал глазами гея", в котором пять стилистов нетрадиционной сексуальной ориентации меняют внешний вид жителей Атланты.
Комментарии
Какая то гомосятина в тренде! Нахрена нам этот рейтинг показывать? Покажите лучше сериалы отечественного производства.