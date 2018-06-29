Фото: Ирина Редько/vk.com/barneos22
Выходные в Алтайском крае пройдут в условиях жаркой погоды, которая будет сопровождаться дождями, грозами, локальным выпадением града и сильным ветром.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, действующее в регионе штормовое предупреждение из-за вероятных неблагоприятных погодных явлений продлено и на субботу, 30 июня.
"Центр циклона из районов Омска будет смещаться на восток, вероятность неблагоприятных погодных условий возрастает на вторую половину 29 июня и сутки 30 июня", — отметила собеседница.
В выходные в регионе ожидаются дожди различной интенсивности. Местами пройдут ливни, ожидаются грозы, локальное выпадение града и шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду.
Ночные температуры составят +13...+18 градусов. Днем температура будет балансировать в диапазоне +25...+31 градус.
В этой связи в Алтайском крае до 2 июля продлено ранее объявленное штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.
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Напомним, что на прошлых выходных Барнаул оказался под ударом грозового шквала, который обернулся целым рядом ЧП на территории краевой столицы.
Комментарии
теперь каждый чих - грипп? каждый день обещают...
когда-нибудь да угадают
Теперь до 1 сентября будут предупреждать каждый день.