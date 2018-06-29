Фото: campusghanta.com
Соцсеть Instagram накануне, 28 июня, выпустила обновление, позволяющее добавлять музыкальный ряд к видео в Stories. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз Instagram.
Stories — функция, с помощью которой можно загружать снимки и видео длительностью до 15 секунд в соцсеть. Они доступны в течение 24 часов.
В пресс-релизе говорится, что теперь к Stories можно добавить саундтрек, "который подойдет к любому моменту и поможет выразить, как вы себя чувствуете". Также уточняется, что функцией ежедневно пользуются 400 миллионов человек. "Мы рады дать нашему сообществу новые способы почувствовать себя ближе к своим друзьям и фолловерам", — сказано в пресс-релизе.
Подчеркивается, что песню можно выбрать перед записью видео из библиотеки Instagram.
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