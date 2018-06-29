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Муж и трое детей украинки Ирины Баракат, которая обратилась за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину на "Прямой линии", были доставлены в Санкт-Петербург из Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
Самолет Ту-134 Минобороны РФ с семьей Баракат на борту сел на аэродроме Западного Военного округа в Санкт-Петербурге утром в пятницу, 29 июня.
Ранее появилась информация, что уроженка Украины, пострадавшая в ходе обстрела в сирийском городе Алеппо и позднее обратившаяся за помощью к Путину, получила российское гражданство и будет проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге.
Баракат обратилась к главе РФ во время "Прямой линии" из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, а замуж вышла за сирийца и переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком.
Женщина получила ранение в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В результате она лишилась ноги и кисти руки. Баракат доставили в ВМА на лечение российские военные. Она сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Также без российского гражданства она не могла пригласить семью, находящуюся в Сирии. Женщина попросила помочь ей в получении российского гражданства и воссоединении с семьей.
В начале текущей недели стало известно, что Путин подписал указ о принятии в гражданство России Баракат, соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Во вторник женщина получила российский паспорт.
Комментарии
кому угодно гражанство раздают, заботятся обо всех, кроме ГРАЖДАН РОССИИ, аууу правительство может сначала имеющимся гражданам поможем а не будем новых голодранцев зазывать
на следующим селекторе обязательно до путина дозвонится надо. пусть он похлопочет с ангель меркель - в германию хочу эмигрировать надеюсь ему она не откажет!!!