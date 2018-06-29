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Прокуратура Романовского района в Алтайском крае выявила факты нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на местных дорогах.
Так, надзорным ведомством была проведена соответствующая проверка, которая установила, что состояние дорожного покрытия дорог "Селиверстово – Грановка – Закладное – Тамбовский — Завьялово", "Романово – Завьялово – Баево — Камень на Оби", а также "Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара)" не соответствовало требованиям государственного стандарта.
В частности, как указывают в прокуратуре, покрытие проезжей части имело просадки, выбоины, неровности, превышающие предельно допустимые размеры, что затрудняло движение транспортных средств.
Для устранения нарушений начальнику ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" было внесено представление, итогом рассмотрения которого стал ремонт проезжей части автомобильных дорог.
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