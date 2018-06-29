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Ограничения для тяжеловесного транспорта начнут действовать на федеральных дорогах с 5 июля в Алтайском крае.
"С 5 июля по 31 августа 2018 года движение тяжеловесных транспортных средств по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием будет ограничено при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов. Проезд разрешен в период с 22:00 до 10:00", — информируют в УПРДОР "АЛТАЙ".
Дорожники уточняют, что данная мера распространяется на все федеральные дороги страны и поможет уберечь их от разрушения.
В Алтайском крае и Республике Алтай это трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией.
Комментарии
А за что они тогда Платон платят? Так-то, если они больше разрушают дороги и платят за это, с какого перепугу эти ограничения, Берите деньги с Платона и ремонтируйте.