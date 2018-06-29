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Процесс по возврату двух миллионов долларов, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин давал в виде взятки экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, закрыли по просьбе ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.
Улюкаев будет принимать участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии. В суд также явился заявитель — генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов.
Прокурор поддержал просьбу силовиков, посчитав, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных. При этом Улюкаев заявил, что выступает "категорически против" закрытия судебного заседания.
Улюкаева осудили 15 декабря прошлого года. Мосгорсуд признал приговор суда законным. Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая при отказе мешать отрицательными заключениями законным действиям компании по иным ее сделкам.
В суде Улюкаев не раз заявлял, что стал жертвой провокации. Защита утверждает, что экс-глава Минэкономразвития получил от главы "Роснефти" сумку с деньгами, будучи уверенным, что в ней находится вино.
Он стал первым федеральным министром в РФ, которого задержали при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года министр был отправлен в отставку президентским указом в связи с утратой доверия.
Комментарии
а кому возвращать-то 2 ляма зелени собрались - улюкаеву или сечину?
Уровень то какой один потребовал другой дал. В тюрьме должны были оказаться оба, взятку в бюджет государства. все почесноку!!!!
Ничего не должно пропадать, сечиновской братве даже эта мелочь пригодится.
Улюкаева по-человечески жалко. Что ж, если он верующий, пусть утешится тем что Игорю Ивановичу и его потомкам воздастся за всё на небесах.