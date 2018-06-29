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В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что в РФ зарегистрировано 11 тысяч 911 предпринимателей в возрасте до 20 лет. Об этом пишет RT.
Больше всего молодых бизнесменов проживает в Москве, Челябинской области, Пермском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Самым молодым предпринимателем является 14-летний житель Москвы.
В ведомстве добавили, что чаще всего молодые предприниматели трудятся в таких областях деятельности, как автомобильный грузовой транспорт, розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах, деятельность ресторанов и услуг по доставке еды, строительство жилых и нежилых зданий, а также в розничной торговле одеждой в специализированных магазинах.
Комментарии
А закладчики? Тоже ведь бизнес.