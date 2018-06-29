Фото: profermu.com
Неопознанный зверь задушил 15 кроликов на участке рядом с жилым домом в барнаульском поселке Авиатор в ночь на пятницу, 29 июня.
О происшествии порталу Amic.ru рассказала хозяйка кроликов Инна. "Мы проживаем в поселке Авиатор. Кролики у нас огорожены железной клеткой, внизу решетки, забор по периметру полностью железный. То есть это чудовище могло попасть только через забор. Окна нашей спальни выходят как раз на эти клетки. Ночью я услышала, что кролики стучат лапами. Разбудила мужа. А затем кролики начали попискивать. Кролики — очень тихие животные и такие звуки они издают только в исключительных случаях. Мы вышли на улицу и только повернули из-за дома, как увидели тень. По размерам — как очень большая собака", — отметила собеседница.
Инна уточняет, что клетки с их питомцами находятся над землей. "В одной из них снизу выдолблен пол. Во второй клетке вырвана стенка. Задушены 13 маленьких крольчат и две больших крольчихи", — добавляет собеседница.
Хозяева кроликов вызвали полицию. Уже в ходе общения с правоохранителями была упомянута чупакабра — неизвестное науке существо, являющееся персонажем большого количества историй об убийстве различных животных.
По словам Инны, полицейские нашли на заборе недалеко от места происшествия клок серой шерсти, а на соседнем участке довольно крупные следы.
В итоге хозяева погибших кроликов составили заявление на отлов неопознанного зверя.
Фото со следами погрома в кроличьих клетках обратившаяся в редакцию Amic.ru горожанка обещала выслать при первой возможности.
Комментарии
По размерам — как очень большая собака", — отметила собеседница.
***
Так это и есть собака. Их тьма расплодилась в последнее время.
Не верю
В районе Ново-Михайловки видел бродячих собак 4 особи на протяжении 2 лет. Даже на людей нападали.
29.06.2018 15:32
- гость -
Если нападали, то значит у этих людей помыслы были нечисты. На хорошего человека собака не нападёт.
29.06.2018 15:46
- гость -
поэтому собаки кидаются на маленьких детей, годовалых
Что-то вранье какое-то. Где фото довольно крупных следов, выдолбленного пола?
Выдалбливать пол хищникам нечем. Разве что заяц может долбануть задними ногами снизу.
пить меньше надо
29.06.2018 15:49
- гость -
А может он чуют в них маленького гитлера и чикатило? Вы не задумывались?
Как может простая собака в одном прыжке преодолеть высокий забор на расстоянии более 4 метров без единого звука и разгромить 5 прочных клеток тоже без единого рыка, была полная тишина: лишь легкое постукивание, потрескивание и только мощный стук задних ног крола меня насторожил (кролиководы знают, что это признак какой-то тревоги у животных или недовольства). Только когда начали верещать крольчата мы побежали на улицу... Я не фантазерка и про чупакабру предположил полицейский, я про нее впервые услышала.
да собаки постоянно кроликов едят, и бродячие, и домашние ямы под забором копают
29.06.2018 16:01
Инна
Значит это было высокоинтеллектуальное "животное"....
А смартфоны у вас сразу конфисковали? Что за секретность с фото?
Корсак. Их там куча. Ночью в полях глазами светят. Аж мурашки по коже.