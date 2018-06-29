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В США радиолюбители перехватили сообщения наземного командования Штатов о действиях в чрезвычайной обстановке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Drive.
Уточняется, что сигнал был обнаружен в ночь на 27 июня на западном побережье. Его адресовали межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress.
Издание пишет, что в военное время подобные передачи проводятся в случае инициирования запланированного масштабного нападения с применением ядерного оружия. Получив такое сообщение, военные запускают по указанным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM, которые оснащены термоядерными боеголовками.
По данным портала, перехваченный сигнал был дан в рамках учений, в которых участвовали бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и E-6 Mercury. Журналисты отмечают, что подобные мероприятия проводятся для того, чтобы показать врагам Америки готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.
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