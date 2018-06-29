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Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сестры, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно данным следствия, в марте прошлого года между родственницами во время распития спиртных напитков на бытовой почве произошел конфликт, который перерос в драку.
"Причиняя телесные повреждения своей сестре, гражданка схватила ее за шею одной рукой и продолжала сдавливать, пока последняя не перестала подавать признаков жизни", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Затем обвиняемая, как утверждают в прокуратуре, обмотала труп сестры полиэтиленовыми мешками и хранила несколько дней в квартире. Спустя несколько дней, когда стал распространяться запах, она в ночное время перенесла тело на свалку бытовых отходов и пыталась сжечь.
Также отмечается, что женщина полностью признала вину. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
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