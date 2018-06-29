Пятница, 29 Июнь, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,29
€ 73,09
374961
26°
Обь
469см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве сестры и попытке сжечь ее тело

, ИА "Амител"
Женщина полностью признала вину в преступлении

Фото: infovoronezh.ru

Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сестры, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно данным следствия, в марте прошлого года между родственницами во время распития спиртных напитков на бытовой почве произошел конфликт, который перерос в драку.

"Причиняя телесные повреждения своей сестре, гражданка схватила ее за шею одной рукой и продолжала сдавливать, пока последняя не перестала подавать признаков жизни", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Затем обвиняемая, как утверждают в прокуратуре, обмотала труп сестры полиэтиленовыми мешками и хранила несколько дней в квартире. Спустя несколько дней, когда стал распространяться запах, она в ночное время перенесла тело на свалку бытовых отходов и пыталась сжечь.

Также отмечается, что женщина полностью признала вину. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:49
Названа сотня лучших песен XXI века 0
16:34
Барнаулец выслал порноснимки экс-подруги ее родне и получил реальный срок 2
16:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США 0
16:13
Мотоциклист сбил семилетнего мальчика на велосипеде в Барнауле 0
16:04
Компания РЖД планирует сократить штат на 42 тысячи человек 4
15:50
Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве сестры и попытке сжечь ее тело 0
15:36
Американские радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет 0
15:21
"Только тень": неизвестный зверь напал и задушил 15 кроликов в Барнауле 12
15:15
Назван возраст самого молодого предпринимателя в России 1
15:03
Ограничения для большегрузов начнут действовать на трассах Алтая 5 июля 1
15:00
Рай для семейного шопинга: в ТРЦ "Пионер" открывается новый магазин 0
14:49
Суд закрыл процесс по возврату $2 млн, ставших взяткой Улюкаеву 4
14:33
Ямы на дороге "Барнаул — Казахстан" признали не соответствующими закону 1
14:22
Семья обратившейся к Путину украинки прилетела в Россию 4
14:13
В Instagram появилась функция добавления музыки к видео в Stories 1
14:04
Может стать хуже: вероятность бури на выходных возрастет в Алтайском крае 6
13:51
Три выдвинули, одна на подходе: партии подтягиваются на выборы губернатора 16
13:40
Алтайские справедливороссы выступили резко против пенсионной реформы 3
13:33
Названа десятка лучших сериалов первой половины 2018 года 3
13:22
Товар изымают у незаконных уличных торговцев в Барнауле 25
13:12
Пассажирский теплоход "Баргузин" загорелся в Иркутске 0
13:01
Жара до +38 градусов: стало известно, каким будет июль в Алтайском крае 0
12:50
Самые красивые пляжи планеты 2
12:41
Благотворительный фонд "Облака" приглашает на Фестиваль детства в Барнауле 0
12:35
ФАС исключила повторение ситуации с ростом цен на бензин 5
12:24
Виктор Томенко первым сдал документы на выборы губернатора Алтайского края 23
12:17
Летнее настроение: участвуй в фотоконкурсе на Amic.ru и выигрывай призы 0
12:13
Прогнозы на плей-офф: чего ждать от чемпионата мира по футболу – 2018 6
12:04
Боец Джефф Монсон проведет открытую тренировку в Барнауле 0
11:48
Полузащитника московского "Спартака" арестовали за избиение жены 4
11:33
В США может появиться 51-й штат 8
11:21
Российские банки с 1 июля начнут собирать биометрические данные клиентов 39
11:14
СМИ: саммит ЕС решил продлить антироссийские санкции 14
11:05
Требуется мобильный репортёр 8
11:02
30 килограммов санкционных польских яблок раздавили на алтайском полигоне 21
10:52
Мужчина напал на редакцию американской газеты и убил пятерых человек 0
10:32
Крупный град обрушился на Бийск 5
10:23
Девять новых школ появятся в Алтайском крае за три года 1
10:15
Обещаю много работать: Томенко рассказал о планах на ближайшее время 25
10:03
В правительстве нашли применение стадионам после завершения ЧМ-2018 12
10:00
"Алтайэнергосбыт" грозит передать долги абонентов в бюро кредитных историй 6
09:53
Паводок завершается: в барнаульском Затоне снят режим повышенной готовности 0
09:34
СМИ узнали о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии 1
09:28
Водитель в Барнауле устроил массовое ДТП на парковке 44
09:17
У студентов военной кафедры АлтГТУ начинаются учебные сборы 0
09:14
Экс-начальник УФСИН по Алтайскому краю погиб в ДТП 4
09:06
Упавший мешок весом в тонну насмерть задавил рабочего под Бийском 1
09:00
Береги смолоду: как сохранить женское здоровье 0
08:56
Барнаульцы сообщили об остановке часов на улице Георгия Исакова 4
08:47
Советы путешественника и мастер-класс для посетителей ТРЦ "Пионер" 0
08:41
Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 июня 0
08:36
Компания "Союз" приобрела квартал под жилье в Барнауле за 222 млн рублей 12
08:24
Квас "Андреич" производства "Бочкарей" получил высокие награды 0
08:22
Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети 0
08:06
Пусть всегда будет праздник: парк "Арлекино" приглашает на день рождения 1
07:50
Кто отправляет СМС-рассылку от МЧС и как на нее подписаться 22
07:34
Быт подорожает: на сколько поднимут тарифы ЖКХ в Камне-на-Оби с 1 июля 0
07:30
Салоны "Билайн" стали "Островком безопасности" для детей и пожилых людей 0
07:19
Мы не дойные коровы: митинг против роста цен на бензин прошел в Барнауле 23
07:03
Сейсмоустойчивый дом с кедровой баней продают в Барнауле за 16,5 млн рублей 2
06:48
Замуж в Барнауле берут стройных невест: интересное исследование 19
06:32
Советское детство: ностальгические снимки пионерских лагерей 6
06:17
Опять буря: пятница в Алтайском крае пройдет под знаком штормовой погоды 3
06:01
Приготовиться к худшему: климатолог об изменениях погоды в Алтайском крае 21
05:03
СМИ: российская армия стала сильнее после военной кампании в Сирии 12
04:04
Экс-сотрудник NASA создал экологичную и экономичную душевую систему 2
03:02
Смартфоны Samsung начали рассылать личные фото владельцев без их ведома 0
02:06
В России отозвали свыше восьми тысяч седанов Mazda 6 1
01:11
Немецкий студент изобрел чехол с "подушкой безопасности" для смартфона 0
00:12
СМИ: россиянку в Греции унесло в море на надувном матрасе на 14 часов 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.