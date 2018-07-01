Акционерное общество специализированный застройщик "Барнаулкапстрой", предлагает дать название коттеджному поселку в черте города, недалеко от Павловского тракта.
"И сейчас, как никогда, нам нужен ваш интеллект, креатив и энтузиазм. Поселок с рабочим названием "Радужный-спутник" ищет свое настоящее имя. Предложить свой вариант может любой желающий. Авторы пяти самых удачных, благозвучных и отражающих концепцию поселка вариантов получат призы, среди которых главный — iPhone8 и редкая возможность оставить свой след в истории города", — отмечают в "Барнаулкапстрой".
Что для этого нужно? Для начала нужно ознакомиться с информацией о поселке. Он уникален. Все дома в поселке находятся на огороженной, благоустроенной, охраняемой территории. Каждый дом с подведенным электроснабжением, водопроводом, газом, высокоскоростным интернетом. Две собственные артезианские скважины с системой водоочистки уже в ближайшем будущем начнут снабжать поселок качественной питьевой водой.
Подъездные дороги к посёлку, дороги внутри посёлка и подъезды к домам асфальтированы. Установлено уличное освещение. Развитой будет и социальная инфраструктура. Подробности можно узнать на сайте радужный-спутник.рф
С 1 по 27 июля заполните специальную форму на сайте компании. В ней предложите свой вариант названия.
Не откладывайте участие в долгий ящик. Если несколько участников предложат одинаковые варианты, учитываться будет тот, что прислан первым.
3 августа результаты конкурса будут размещены на сайте "Барнаулкапстрой". В этот же день состоится награждение победителей.
Организатор конкурса — АО Специализированный Застройщик "Барнаулкапстрой":
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
тел.: 8 (3852) 24-02-32
Подробная информация о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте barnaulkapstroy.ru и по телефону 8 (3852) 556-553
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