Воскресенье, 1 Июль, 16:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,76
€ 72,99
396517
85°
Обь
469см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Конкурс: впиши свое имя в историю Барнаула и выиграй iPhone8

, ИА "Амител"
Мечтали ли вы, что вам когда-нибудь доверят дать имя чему-то значимому — улице, арт-объекту или известному заведению?

Акционерное общество специализированный застройщик "Барнаулкапстрой", предлагает дать название коттеджному поселку в черте города, недалеко от Павловского тракта.

"И сейчас, как никогда, нам нужен ваш интеллект, креатив и энтузиазм. Поселок с рабочим названием "Радужный-спутник" ищет свое настоящее имя. Предложить свой вариант может любой желающий. Авторы пяти самых удачных, благозвучных и отражающих концепцию поселка вариантов получат призы, среди которых главный — iPhone8  и редкая возможность оставить свой след в истории города", — отмечают в "Барнаулкапстрой".

Что для этого нужно? Для начала нужно ознакомиться с информацией о поселке. Он уникален. Все дома в поселке находятся на огороженной, благоустроенной, охраняемой территории. Каждый дом с  подведенным электроснабжением, водопроводом, газом, высокоскоростным интернетом. Две собственные артезианские скважины с системой водоочистки уже в ближайшем будущем начнут снабжать поселок качественной питьевой водой.

Подъездные дороги к посёлку, дороги внутри посёлка и подъезды к домам  асфальтированы. Установлено уличное освещение. Развитой будет и социальная инфраструктура. Подробности можно узнать на сайте радужный-спутник.рф

С 1 по 27 июля заполните специальную форму на сайте компании. В ней предложите свой вариант названия.

Не откладывайте участие в долгий ящик. Если несколько участников предложат одинаковые варианты, учитываться будет тот, что прислан первым.

3 августа результаты конкурса будут размещены на сайте "Барнаулкапстрой". В этот же день состоится награждение победителей.

Организатор конкурса — АО Специализированный Застройщик  "Барнаулкапстрой":
г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
тел.: 8 (3852) 24-02-32
Подробная информация о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте barnaulkapstroy.ru и по телефону 8 (3852) 556-553

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:16
Россиянам с 1 июля запретили пользоваться "устаревшими" лампами 0
16:00
Конкурс: впиши свое имя в историю Барнаула и выиграй iPhone8 0
15:32
Электронные паспорта автомобилей начали действовать в России с 1 июля 0
15:01
Барнаул опять поплыл после небольшого дождя 0
14:49
Сигареты в России подорожают с 1 июля 0
14:36
Медведев поздравил с юбилеем одного из создателей "Ну, погоди!" 0
13:49
Движение автобусов изменится в Барнауле из-за строительства "ливневки" 0
13:09
Женщину, которую сбил экс-полицейский, отказывались лечить из-за ЧМ-2018 0
12:49
Ливень в Барнауле превратил дороги в реки, в которых все смешалось 1
12:18
Кот-болельщик научился кричать "гол" и стал звездой Instagram 0
11:44
Названы продукты, способные вызвать рак 0
11:18
СМИ назвали причину опасений ЕС и США в преддверии встречи Путина и Трампа 0
10:50
"Самая красивая болельщица" дала напутствие игрокам сборной России 3
10:21
Референдум о повышении пенсионного возраста предлагает КПРФ 2
09:40
"Я не видела": невозмутимая Света устроила ДТП и стала звездой Сети 7
09:01
Оползень произошел на новой набережной в Барнауле 9
08:46
"Пакет Яровой" вступил в силу 1 июля 0
08:27
Сборная Уругвая обыграла Португалию и сыграет с французами в четвертьфинале 0
07:45
Эпоха большой нелюбви: история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза 4
07:26
Дом с теплыми полами и огромной беседкой продают в Барнаул за 17 млн руб. 0
07:03
ЖКХ, перерыв на обед, налоги: какие изменения в законе вступят в силу 1 июля 0
06:44
Ожидание и реальность: выпускные платья, заказанные в интернете 0
06:23
Грозы и аномальная жара продолжат властвовать в Алтайском крае 1 июля 1
06:01
Жители Алтайского края проснулись с подскочившими тарифами ЖКХ 0
23:04
Сборная Франции обыграла Аргентину на ЧМ и прошла в четвертьфинал 3
22:14
Депутат Госдумы пообещал разобраться с "платой за дождь" в Кунгуре 1
21:06
"Игра на выживание": "мост" через Пивоварку появился в Барнауле 2
20:44
"Водоканал" в Кунгуре проверят после введения "платы за дождь" 0
19:51
Политологи объяснили колебания рейтингов власти 3
19:19
Пьяного экс-полицейского, протаранившего людей, решили не арестовывать 7
18:37
От +13 до +31: погода в Алтайском крае на 1 июля 0
18:20
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем с Испанией 0
17:29
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции 5
17:03
Ливень затопил квартиры в доме, с которого неделю назад ураган снес крышу 1
16:37
Чубайс: прекращение роста тарифов на электроэнергию приведет к разрушению 17
16:06
Пассажирский автобус застрял в огромной луже в Барнауле 1
15:30
Покупатели устроили драку из-за акции в "Ашане" 4
15:14
Липецкий губернатор открестился от скандального сообщения про немцев на ЧМ 2
14:42
Пенсионер связал футбольные сувениры и раздал иностранным болельщикам 1
14:03
Более 1600 алтайских семей получили выплаты за рождение первого ребенка 0
13:44
Эксперты: новый пенсионный возраст не повлияет на продолжительность жизни 7
13:26
Британский тренер сравнил сборную России со средним английским клубом 5
12:38
Пентагон предупредил об угрозе космической войны с Россией и Китаем 0
12:04
Дело за клубничку завели на уже бывшего полпреда хабаровского губернатора 8
11:46
Штрафы для женщин появились в КНДР за антисоциалистическое поведение 7
11:05
Плата за дождь появилась в России 25
10:37
Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57 4
10:08
Родители барнаульских учеников записали клип к их школьному выпускному 11
09:20
Медведев предложил компенсировать часть трат иностранных туристов 39
09:01
Водитель в Барнауле снес столб со знаком "Дети" 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.