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РЖД к 2025 году намерены сократить численность сотрудников на 42 тысячи человек. Это включено в долгосрочную программу развития компании, пишет РИА Новости.
В данный момент в РЖД работают 737,4 тысячи человек. Численность сотрудников намерены снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий.
Сообщается, что этот шаг должен помочь увеличить зарплаты в компании до 80 тысяч рублей, в то время как сейчас сотрудники получают в среднем 55 тысяч.
При этом РЖД собираются каждый год привлекать 65 тысяч сотрудников.
Комментарии
Еще одна убыточная госкомпания с неоправданно высокими зарплатами у руководства
"...РЖД к 2025 году намерены сократить численность сотрудников на 42 тысячи человек.
...
При этом РЖД собираются каждый год привлекать 65 тысяч сотрудников..."
Где логика?
сократить 42 тыс чтобы повысить зарплату, а потом набрать людей 65 тыс уже на новую зарплату 80 тыс?
не плохо
Сокращение персонала и ежегодный набор персонала это две разные вещи. Ежегодно приходит 70000 и увольняется 70000. Будет приходить 65000 и увольняться 70000, в итоге за 8 лет сократиться на 40000 человек, арифметика простая. Вопрос в другом, куда эти 40000 устроятся работать, самозанятыми ?