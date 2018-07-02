Высокие стандарты европейского отдыха: "Куршавель" на Колывани

Разве может Куршавель, давно ставший синонимом баснословно дорогого отдыха, быть доступным? Может — если это база отдыха "Алтайский Куршавель", расположенная в Змеиногорском районе, в 10 км к востоку от села Саввушка, опровергает миф о том, что качественного отдыха по достаточно демократичным ценам не существует. В остальном же у нашего Куршавеля с легендарным французским курортом немало общего.

Уникальная природа

Первое, что роднит заморский Куршавель с алтайским, – это потрясающей красоты природа и мягкий климат, благоприятный для круглогодичного отдыха. Оба находятся в уютных и уединенных уголках, обрамленных предгорьем. Но если самый большой в мире горнолыжный курорт расположен в центре альпийской долины, то пейзаж вокруг турбазы "Алтайский Куршавель" - это затейливой формы утесы, причудливо возвышающиеся над водой. Эти необыкновенные скалы из застывшей лавы выглядят как стопки блинов из серого и розового гранита и встречаются лишь в нескольких точках нашей планеты. Одним они напоминают средневековые замки и крепости, другим — фигуры исполинских животных.

Помимо удивительных каменных глыб, внимание туристов притягивает расположенное в непосредственной близости от базы озеро Чёрное. О нем ходит немало легенд – впрочем, как и о большинстве достопримечательностей Колывани: у "края камнерезов" своя особая энергетика, созданная неповторимой гармонией горных массивов, пышных лугов с целебными травами, родниковой воды и кристально чистого воздуха. Здесь непременно стоит побывать, чтобы ощутить магическую целебную силу этих мест.

Комфорт в альпийском стиле

Для размещения гостей база отдыха "Алтайский Куршавель" располагает шестью 4-х местными одноэтажными и двумя 8-ми местными двухэтажными отдельно стоящими коттеджами в духе альпийских шале французского горнолыжного курорта. Не зря говорят, что красота в простоте: исполненные в лаконичном, но в то же время изысканном стиле, такие дома являются воплощением комфорта, защищенности, экологичности и тепла. Стены из бруса, добротные двери, элементы отделки, сохранившие естественный цвет и запах дерева – от всего этого веет основательностью и уютом.

Просторные номера оснащены всем необходимым, чтобы чувствовать себя как дома: каминным залом, системой отопления, современной мебелью, ЖК-телевизором, телефоном, холодильником, оборудованной кухней, микроволновой печью, системой кондиционирования воздуха, туалетной комнатой с душевой кабиной, феном. В каждом номере предоставляются дополнительные места. А для тех, кто любит созерцать красоту, – номера с видом на озеро или горы.

Богатая инфраструктура

В "Алтайском Куршавеле", как и в знаменитом французском, есть все возможности для качественного отдыха в любое время года. Администрация туркомплекса предоставляет помещение для хранения лыж и услугу проката лыжного снаряжения, а значит, здесь можно активно и весело проводить время зимой. Летом в окрестностях базы есть все условия для верховой езды и отличной рыбалки. В числе удобств также отменная русская баня, принадлежности для барбекю, частный пляж и бесплатная частная парковка на территории. Остается добавить, что сюда можно приезжать всей семьей: к услугам гостей детская и спортивная площадки, а деловые люди обязательно оценят возможность совместить работу и отдых.

Изумительной красоты природа, добротные дома, насыщенная программа развлечений – вот лишь несколько причин посетить парк-отель "Алтайский Куршавель" в самое ближайшее время. И убедиться, что здесь, как и на лучшем альпийском курорте, стараются следовать самым высоким стандартам европейского отдыха.

Контакты:

+7 (961) 997-99-99

+7 (906) 945-72-72

courchavel.ru

info@courchavel.ru

Адрес:

Алтайский край,

Змеиногорский район,

2100 м северо-восточнее пос. Новохарьковка