Фото: ok.ru
Уголовное дело возбуждено в Барнауле после наезда мотоциклиста на семилетнего мальчика, который катался на велосипеде в поселке Бельмесево.
Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент случился около 18:00 25 июня.
"Семилетние мальчики катались по улицам поселка Бельмесево. В это время по проезжей части улицы Молодежной двигался мотоцикл "Рейсер". В нарушение п. 10.1 ПДД РФ между водителем мотоцикла и велосипеда произошло столкновение", — отмечают в надзорном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Комментарии