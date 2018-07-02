Алтайский госуниверситет впервые вошел в рейтинг исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds. Всего в перечень попали тысяча лучших университетов мира. Из них — 27 российских. Это не единственное достижение классического вуза в 2018-ом.

В мае АлтГУ отпраздновал свое 45-летие, также недавно состоялось торжественное открытие корпуса самого современного общежития в Сибири, а в настоящее время в вузе в самом разгаре приемная кампания.

О целях, успехах, задачах и сложностях вуза читайте в интервью с ректором Алтайского государственного университета Сергеем Землюковым.

- Сергей Валентинович, совсем недавно вуз праздновал 45-летие. И ровно год назад АлтГУ получил статус опорного вуза. Как себя сегодня видит университет с почти что полувековой историей?

- Для университета 50 лет — это не много, это молодой университет. Это только начало его большого исторического движения. Хочу сказать, что за 45 лет университет сделал огромные шаги в своем развитии. Семимильные. И в это, конечно, внесли огромный вклад основатели университета. Важно, что было понимание, насколько значимо высшее образование для аграрного, периферийного региона.

Сегодня надо рассматривать опорный вуз не как отдельный университет, который готовит специалистов для развития региона. Необходимо рассматривать деятельность опорного вуза в целом с системой образования Алтайского края. Необходимо понимать, что все ступени образования должны ориентироваться на региональные запросы. И в том числе на запросы, которые будут завтра, и как готовят специалистов в других вузах края.



Потому что мы должны понимать: специалисты должны дополнять друг друга. Нельзя, чтобы у каждого университета была только своя ниша. Это вчерашний день. Если так произойдет, то каждый свою нишу не вытянет. Должна быть комплексная, системная подготовка кадров на основе взаимодействия и дополнения.

- В качестве примеров сотрудничества можно привести работу лабораторий классического университета с учеными медицинского университета и специалистами онкоцентра "Надежда" по противораковой тематике…

- Сейчас время системной взаимосвязанной работы всех вузов по созданию новых направлений. Я приведу пример: есть вузы "5-100". Это университеты, которые конкурентоспособны на глобальном образовательном уровне. Они уже прошли тот период, когда внутренней самодостаточности хватило для выхода на международный уровень. Сегодня этой самодостаточности недостаточно. Они пришли к пониманию, что им необходимо объединяться и тем самым усилить свои позиции. И нам надо идти по этому пути. И не надо бояться конкуренции. Если мы будем работать вместе, то мы сможем конкурировать с ведущими университетами Томска, Новосибирска, Красноярска.

- А если говорить про статус опорного вуза, можно подвести промежуточные итоги?

- Потенциал нашего вуза соответствует высокому статусу опорного университета! За этот год мы увидели наши резервы и мобилизовали их с точки зрения выполнения программы развития. Ответственность выросла вдвойне. Программа развития университета утверждена Правительством Алтайского края и Министерством образования и науки Российской Федерации. Мы ответственны за наше развитие и на федеральном, и на региональном уровнях. И резервы, которые мы начали активизировать, сразу дали хорошие результаты.

Произошло серьезное изменение в самом коллективе по отношению позиционированию себя как опорного университета. Это не просто сменить вывеску. Коллектив понимает, что опорный вуз — это не для статуса. Это содержание работы. И коллектив понимает это и старается доказать. Сегодня мы очень хорошо смотримся по научным направлениям мирового уровня.

Две недели назад провели вместе с Московской школой управления "Сколково" стратегическую сессию для коллектива вуза. К нам приезжали 18 экспертов и специалистов, они проработали с нами неделю. Работало десять команд из числа сотрудников, преподавателей, руководителей вуза. И это дало нам сильный импульс для дальнейшего развития!

- Что еще даст опорный университет региону?

- Здесь самое важное – это система взаимодействия с предприятиями и компаниями Алтайского края с точки зрения подготовки специалистов. Она работает еще не в полной мере. Это проблемная точка, и это следующий этап! И цель, которую нам необходимо достичь.





У нас нет такого уровня партнеров, которые полностью могли бы формировать свои коллективы из выпускников нашего университета. Это будущее. Но мы также должны готовить выпускников, которые будут сами создавать свои предприятия. Пусть это будет даже малый бизнес, средний. Но это будет бизнес, построенный на новых знаниях и технологиях.

- Но это проблема и бизнеса. Он не готовит свои кадры заранее, он выбирает из тех, кто есть на рынке.

- Предприятия не готовят себе специалистов, это правда. Они не заинтересованы в этом пока что. Но изменить ситуацию — наша задача.

- У вуза наверняка много выпускников, которыми вы гордитесь?

- Конечно! К 45-летию университета мы обновили и дополнили Галерею выпускников АлтГУ. Но все равно не смогли всех вместить! Видимо, надо делать еще одну галерею. Особенно много выпускников на тех факультетах, которые уже наработали сильную базу. Исторический факультет полностью обеспечил себя докторами наук. Это уже целая научная школа. Или экономический факультет — это серьезный кадровый резерв управленцев и финансистов.

Наш выпускник возглавляет управление налоговой службы по Крыму (Роман Наздрачев — прим. ред). Руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев тоже наш выпускник, наш выпускник и Владимир Полетаев (член Совета Федерации от Республики Алтай). Владимир Притупов – заместитель Губернатора Алтайского края. В правительстве Алтайского края половина выпускников нашего университета.

Четыре юриста, выпускники нашего юридического факультета, — депутаты Государственной Думы.

- А если говорить о достижениях университета?

- Рейтинги хороши тем, что показывают, как работает университет в сравнении с другими вузами. Некоторые рейтинги изучают до 50 различных показателей работы университета, которые потом сводят воедино. Алтайский госуниверситет вошел в ведущий мировой рейтинг QS и занял там очень хорошую позицию. Мы входим уверенно в топ-50 национальных рейтингов — это серьезно.



Наша исследовательская и международная научная деятельность занимает ведущие позиции среди других вузов. Это достижение. К нам поступают абитуриенты из 40 регионов России, не считая студентов из-за рубежа. У нас три ведущие научные школы, которые признаны Советом при Президенте РФ. Нас знают в международном образовательном сообществе, это тоже дорогого стоит. Сегодня мы активно развиваем сотрудничество со многими зарубежными вузами. К нам приезжают представители ведущих университетов. Так на физико-техническом факультете в новом учебном году будет преподавать профессор из Японии.



В августе-сентябре АлтГУ посетят две группы студентов (это 45 человек) из японских университетов Канадзава и Сайтама. Затем наши преподаватели и студенты посетят в свою очередь эти университеты. Мы налаживаем взаимоотношения с вузами Южной Кореи.

Наше сотрудничество идет в сферах совместной образовательной программы, также это академический обмен студентами и преподавателями, это возможные научные проекты и совместное научно-гуманитарное сотрудничество.

– В 2018 году вуз занял отличные позиции сразу в нескольких рейтингах. Что это за рейтинги и насколько объективны их показатели? Что привело к результату?

- Подчеркну: мы не работаем ради показателей рейтинга! Это итоги другой работы, системной работы над развитием университета. И это работа всего коллектива! Рейтинги просто отражают результаты работы, проделанной нами по различным направлениям. И также помогают определить перспективы развития, определить направления, где надо дать больший импульс, чем надо обратить больше внимания, поддержать и так далее.

- Это один из инструментов, который позволяет отследить эффективность работы вуза?

- Это и определение эффективности, и определение слабых позиций, на которые надо обратить внимание. Что вдвойне ценнее. Это и внешняя оценка. Попасть в рейтинг QS — это признание вуза на мировом уровне!

- АлтГУ принимает студентов из 41 региона России. И вуз может принимать еще больше иностранных студентов…

- На самом деле здесь необходимо найти некий компромисс и правильное соотношение между иностранными студентами и выпускниками школ России. И сегодня, с учетом нашей ограниченности в учебных лабораторных корпусах и общежитиях, мы не можем принять всех иностранных студентов, которые хотят у нас учиться. Мы отдаем предпочтение россиянам. Хотя обучение иностранцев — очень хороший источник дохода, который помогает вузу. Некоторые университеты за рубежом набирают не менее половины студентов из других стран.

- Насколько сегодня выпускники вашего университета востребованы на рынке?

- Востребованность студентов наших некоторых факультетов (естественнонаучных факультетов, физико-математического, химического) почти 100%. По всей России не хватает специалистов в сфере IT-технологий. Также идет 100% трудоустройство (несмотря на переполненность ниши) студентов экономического и юридического факультетов. Немного сложнее выпускникам гуманитарных факультетов.

Сегодня есть запрос на специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, судебно-прокурорской сфере, химико-фармацевтической деятельности и т.д. Всегда были запросы на журналистов: в крае их больше никто не готовит. Некоторые специальности закрывает на 100% только Алтайский государственный университет.

- Университет – это не только образование. Знания и подготовка профессионалов — по умолчанию. Что касается общественной деятельности и культурной и научной жизни университета. Чем гордится вуз?

- Наши студенты — наша гордость. Они работают в Лиге студентов, которая на добровольной основе объединяет ребят. Они работают со студенческими группами, они формируют студенческий актив, который при поддержке университета предлагает различные формы реализации творческих возможностей и талантов. Это и волонтерское движение. Они организаторы, профсоюз и помощники. Это центр, где кипит студенческая жизнь.

Это и наши различные направления, в том числе строительные отряды и конкурсы. Например, "Мисс АГУ", КВН, лучший староста, лучшая группа. Это и построенная самими студентами часть базы на озере Красилово, где отдыхают каждый год тысячи ребят. Это целая жизнь. Студенчество университета пять лет подряд выигрывало конкурс программ деятельности студобъединений. И в общей сложности поступило 80 миллионов рублей. Мы сделали хорошую материальную базу, купили инструменты для оркестра, пошили одежду для творческих коллективов. Плюс у нас есть музеи, галереи.

Это третья составляющая, которая не менее важна, чем образование и наука. Это некая социализация. И это отличная стартовая площадка для студентов. Очень много наших студентов добились творческих успехов в шоу-бизнесе на уровне России.

- Сергей Валентинович, сейчас идет приемная кампания в университете. Каких студентов ждете?

- В первую очередь ждем своего студента, который выбрал вуз не потому, что он в рейтингах или опорный, а потому, что видит себя в этом университете и видит свое будущее после окончания вуза.

Ждем талантливых ребят, которые пришли за знаниями. И ждем студентов творческих, активных, которые привнесут что-то новое в наши традиции.

- Какая система материального поощрения для талантливых ребят работает в вузе?

- У нас гибкая шкала стипендий, чтобы привлечь наиболее успешных абитуриентов. Мы понимаем, что на этом образовательном пространстве конкуренция просто огромная. И за всеми стобалльниками и олимпиадниками, которые оканчивают ведущие школы, ведется охота со стороны сильнейших вузов России. Мы тоже должны предлагать достойные условия.

У нас есть повышенная стипендия для победителей призеров олимпиад. Это 25 тысяч рублей в месяц! Причем если он дальше учится на отлично, он будет получать эту стипендию все годы обучения, а это хорошая прибавка к бюджету. Мы предлагаем повышенные стипендии для стобалльников, для ребят, у кого высокие баллы ЕГЭ по естественнонаучным направлениям. Это физика, биология, химия, математика. В течение года есть возможность и у других категорий студентов получить повышенную стипендию за успехи в учебе или в творческой жизни, спортивной жизни вуза.

Любая позитивная активность студента прежде всего направлена на внутреннее развитие и университетом, она поддерживается.

И могу сказать, что конкуренция между вузами за талантливых студентов будет постоянно обостряться.

- В этом году произошло знаковое событие для вуза. Ввели в эксплуатацию новое общежитие…

- Это значимо и для университета, и для края. Последнее общежитие было введено 37 лет назад. Чтобы привлекать интересных и талантливых студентов, и не только из Алтайского края, надо иметь хорошие условия для студентов. Раньше мы испытывали в этом дефицит. Благодаря вводу нового общежития мы снимаем напряженность на 70%. И можем пойти на то, чтобы выделить общежитие для магистрантов, аспирантов, молодых преподавателей, чтобы закреплять их дальнейшую судьбу с университетом. И теперь мы сможем больше принять иностранных студентов. Ввод нового здания, безусловно, поможет развитию университета.

- Опорный вуз — это прежде всего интересы края. Какие программы, важные для региона, реализуются или готовятся?

- На этот вопрос ответ дает программа стратегического развития университета. В этой программе целая система работы с талантливыми детьми. В нашей орбите взаимодействия находится 54 школы. Мы проводим на базе вуза свыше 40 олимпиад различного уровня. Наш вуз становится площадкой для выявления и сопровождения талантливых и способных школьников.

Кроме того, мы за пять лет должны открыть более 20 новых образовательных программ. Это очень серьезная работа. И ее нужно не просто подготовить, надо запустить, аккредитовать, подобрать преподавателей, внедрить новые современные формы, найти взаимодействие с индустриальными партнерами. И все эти образовательные программы нацелены на развитие региона. Одновременно развивать прикладные научные исследования, которые направлены на внедрение результатов в конкретные отрасли Алтайского края.

В прошлом году, когда мы защищали нашу программу, у нас было пять стратегических проектов. Они охватывали все основные направления развития Алтайского края. Это биофармацевтический кластер. Это противораковый центр, и наша новая лаборатория по очистке субстанции для производства лекарств, и новое направление создания лекарственных форм с использованием биологически активных веществ растительного происхождения.

Второе направление — сельское хозяйство. Здесь и наши усилия, и разработки, которые мы получили в проекте "Кулунда", связанные с точным земледелием, и внедрение информационных технологий в сельское хозяйство.

Третье направление связано с развитием туризма и курортного дела. Еще один проект — экспертно-аналитическая деятельность для предприятий и организаций, в том числе для муниципальных и государственных. Пятое направление связано с нашей международной деятельностью в центрально-азиатском образовательном пространстве.

Сегодня мы выбрали только три направления и сосредоточимся на них. Под эти проекты мы бы хотели просить поддержку министерства образования и науки РФ. Первый — это внедрение информационных технологий в сфере сельхозпроизводства. Второй — подготовка новых методик для определения качества биологически активных веществ в БАДах и лекарственных препаратах. Третье — экспертно-аналитическое сопровождение трансграничного сотрудничества Алтайского края с центральными азиатскими регионами для продвижения экспортных потенциалов предприятий Алтайского края.

Трансграничное сотрудничество принципиально важно для Алтайского края. Это новые рынки и выстраивание коммуникаций между различными производителями и покупателями.

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