Фото: ekburg.ru
Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в Огайо (штат США). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт ведомства.
В сообщении сказано, что, согласно данным департамента здравоохранения Огайо от 23 июня, на территории нескольких районов штата произошла вспышка гепатита. Всего подтверждено 79 случаев заболевания, 58 пострадавшим потребовалась госпитализация.
Во время проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явились употребление наркотиков и несоблюдение правил личной гигиены. При этом связи этой вспышки со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган и Западная Вирджиния отсутствуют.
Сейчас в пораженные районы поставляются вакцины, стартовала прививочная кампания.
В российском ведомстве обращают внимание граждан страны на ситуацию и просят учитывать ее при планировании поездок.
Комментарии