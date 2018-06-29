Фото: rusargument.ru
Суд в Барнауле приговорил мужчину к реальному сроку лишения свободы за распространение в интернете порнографических материалов с изображением своей знакомой.
Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник, располагая интимными фото своей знакомой, с которой ранее состоял в дружеских отношениях, отправил снимки родственникам девушки без ее согласия. Помимо этого, он разместил фото в социальной сети.
Действия мужчины были квалифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот порнографических материалов.
"По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. Кроме того, судом отменено условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и окончательно по совокупности приговоров назначено 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — резюмируют в правоохранительном ведомстве.
Комментарии
действия больше подходят для истеричной беспомощной бабенки, а не мужика.
Если б убил, дали бы немногим больше)
Два года будет жить за счет налогоплательщиков!
Подлец,ништяк что присел.Мне тут подруга новая шлет в ватсап соблазняющие фотки и тут же удаляет.Из-за таких вот чертей)
Сохранить фотки с ватсапа на свой телефон не успеваете?
Ватсап нашими спецслужбами читается, в отличие от Телеграма, так что то, что шлёте - непременно всегда может стать достоянием общественности))
Да какой спецслужбе ты нужен если не шишка?
29.06.2018 17:08
- гость -
Да была такая мысль).Но не,претит..
Если не шишка и не террорист.
29.06.2018 17:00
9
Все присланные тебе по вацапу фотки автоматически сохраняются на твоём телефоне в папке "Вацап"