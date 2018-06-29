Фото: om-saratov.ru
Житель села Волчиха в Алтайском крае осужден за убийство своего отца, которое он совершил во время пьяной ссоры.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 6 ноября прошлого года в гости к обвиняемому пришел его отец. Во время совместного употребления горячительных напитков между мужчинами возник конфликт.
"В результате сын стал избивать 57-летнего отца, нанеся ему не менее 40 ударов, после чего задушил его. С целью сокрытия следов преступления, он вывез тело потерпевшего в лесной массив недалеко от проезжей части, ведущей к селу", — добавляют в СКР.
Труп мужчины был найден на следующее утро проезжавшими мимо водителями.
Суд приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
Что в головах у расеян творится?
Не думаю, что у украинцев творится что-то лучше