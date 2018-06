Фото: bostonherald.com

Топ-100 лучших песен XXI составил журнал Rolling Stone, пишет "Газета.Ru".

Возглавила рейтинг песня Crazy in Love певицы Бейонсе из ее альбома Dangerously in Love 2003 года выпуска. На второй строчке разместилась композиция Paper Planes певицы M.I.A. Замыкает тройку лидеров Seven Nation Army группы The White Stripes.

В первую двадцатку были включены песни 99 Problems Джей-Зи, Runaway Канье Уэста, Alright Кендрика Ламара, Toxic Бритни Спирс, Crazy дуэта Gnarls Barkley, Work It Мисси Эллиотт, Rehab Эми Уайнхаус и Blackstar Дэвида Боуи.

На последнем месте в сотне лучших песен оказалась композиция Gasolina пуэрториканца Дэдди Янки.