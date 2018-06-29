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Десять детей и 18-летняя девушка попали в больницы Новосибирской области с диагнозом "корь". Все заболевшие прибыли в Новосибирскую область из другого региона, пишет "НДН.Инфо", ссылаясь на Минздрав.
По данным ведомства, 26 и 27 июня в детскую городскую больницу №3 поступили дети из города Оби и села Толмачево с клиническими проявлениями кори. В городскую инфекционную клиническую больницу №1 с симптомами этой болезни попала совершеннолетняя девушка.
Отмечается, что из попавших в больницу восемь детей заболели корью, а еще двое детей и взрослая пациентка контактировали с инфицированными.
В региональном Минздраве отметили, что заболевшие не состояли на учете в областных медицинских организациях и не были привиты от кори.
Заболевших госпитализировали, "контактным детям провели экстренную вакцинацию", уточняют в ведомстве. При этом в регионе готовятся к дальнейшему распространению заболевания — подготовлен объем препаратов, "рассмотрена возможность установки резервных коек в случае массового поступления заболевших".
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