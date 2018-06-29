Фото: Ася Хлыновская
Алтайская компания впервые в России будет развивать технологический туризм. Туристов планируют привозить на предприятие в Алтайском районе и в подробностях показывать процесс изготовления травяных чаев и экстрактов на основе лекарственных растений. При желании гости могут сами под руководством специалистов приготовить полезный продукт. Об этом рассказал финансовый директор компании "Вистерра" Роман Боев. Новая услуга в Алтайском крае появится со следующего года: сейчас компания строит новый завод, и со старого здания частично оборудование будет перенесено туда. На освободившихся же площадях планируется сделать музей.
"Там останется старое оборудование, оно в рабочем состоянии, и для туристов здесь будем проводить технологические экскурсии", — отметил Боев.
На территории старого завода будет работать лаборатория, в которой будет оборудование, установленное таким образом, чтобы было видно весь процесс переработки сырья.
Экскурсии по заводу планируется проводить двух форматов:
Первый — "экспресс" — люди смогут увидеть, как перерабатывается лекарственное сырье. "Люди очень слабо представляют себе этот процесс. По этому поводу мифов и всяких глупостей. Так вот, чтобы показать людям, как все происходит на самом деле, на туристической площадке и будет сделана лаборатория, чтобы они пришли, посмотрели. А может быть, и поучаствовали в процессе", — объясняет Боев.
Второй формат более длительный. "Люди приезжают к нам на несколько дней, их организованно вывозят на заготовку сырья, они своими руками его собирают, затем вместе с технологами измельчают, экстрагируют и так далее. То есть они принимают участие во всем процессе и уезжают с готовым продуктом, понимая технологию производства. Этот формат мы уже откатали для ограниченного количества туристов определенных групп, в том числе и иностранцев", — говорит Боев.
Комментарии
кому нужен этот туризм вместе с Барнаулом? Думаю никому
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Производственный цех, аж плакать хочется...