Фото: mayu-pravo.com
Лидеры стран Евросоюза призвали РФ сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Помимо принятия ответственности саммит призывает РФ "полностью сотрудничать по всем усилиям по установлению правды, справедливости и ответственности".
Напомним, самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
Для расследования произошедшего была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой была запущена сбившая лайнер ракета, могла быть завезена из РФ и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В России эти обвинения отвергли, подчеркнув, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.
Комментарии
Компьютерное моделирование нидерландской комиссии значительно отличается от фактических пробоин на самолёте
Что означает что траектория подлёта указанная нидерландской комиссией лжива
Точка подрыва ракеты неоднократно менялась комиссией,после получения очередных данных от разработчика ракеты,пытаясь подогнать компьютерную модель под нужный западу результат,что совершенно недопустимо в таком серьёзном расследовании.
Точку подрыва можно определить очень точно современными методами
Изменялись данные в отчёте
При передвижении точки подрыва на два метра ближе к самолёту (для подгонки нужного западу результата) в отчёте изменили количество пробоин на самолёте и их плотность,подгоняя нужный результат
Алмаз-Антей надеется ,что на выкладке самолёта эти дополнительные пробоины нидерландской комиссией в обшивке самолёта не пробивались
28:00 Ограничивались только зоной (границей) повреждений. Тогда как плотность и её распределение совершенно не учитывались
Плотность пропорциональна квадрату расстояний
не учитывалось механическое пробивное действие (энергия поражающих элементов) Самолёт должен быть пробит насквозь.Несмотря на передачу этих данных Россией
Этого на самолёте нет-что опять подтверждает лживость нидерландской модели
32: 55 На самолёте очень много рикошетов,включая полных.Во всех случаях рикошетов по Нидерланской модели быть не могло вообще
По нидерландской модели должен был быть пробит правый борт и правый двигатель,что на самолёте нет вообще По нидерландской версии угол подхода ракеты 15° по версии России полностью подтверждённой совпадениями пробоин самолёта с расчётами и натурными испытаниями угол подхода 75°,из района южнее Зарощенского
Ракета старая,типа 9М38 с поражающими элементами без двутавра-полное отсутствие пробоин типа бабочка на Боинге МН-17
По данным (использованы полностью все данные комиссии углы,скорости,точка подрыва и тд ) нидерландской комиссии проведён натурный эксперимент с мишенью ИЛ и ракетой БУК который опроверг выводы нидерландской комиссии и подтвердил выводы Алмаз-Ант
... зенитная ракетная установка, с которой была запущена сбившая лайнер ракета, могла быть завезена из РФ и могла принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде ---мнения иврапейских икспертов.))А украинский БУК,находящийся в том районе,не мог сбить тот Боинг ни в коем случае ))