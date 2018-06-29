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Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по итогам успешных испытаний в текущем году принят на вооружение ВМФ РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, заданная военным ведомством программа контрольных стрельб была полностью выполнена, а надежность "Булавы" подтверждена. Это "сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", — добавил источник.
Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.
Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. СМИ пишут, что эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подлодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок.
Всего с 2005 года было проведено порядка 30 испытательных пусков ракеты, треть из которых сопровождалась техническими проблемами. Последнее испытание прошло 22 мая 2018 года.
Комментарии
Получается, мы теперь еще больше можем убить людей. Нам в СА так прямо на политзанятиях и говорили напрямую.
Теперь россияне точно станут богаче, бензин подешевеет, повышать пенсионный возраст не станут, НДС отменят...