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Выбор даты встречи глав России и Америки - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Хельсинки 16 июля никак не связан с тем, что днем ранее в российской столице пройдет финал чемпионата мира по футболу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он ответил, что "специальной задумки нет", на вопрос о том, планируется ли пригласить главу Соединенных Штатов на финал ЧМ по футболу в Москве 15 июля перед российско-американским саммитом в Хельсинки.
Песков добавил, что для посещения лидерами других государств мундиаля не требуется никаких приглашений, поскольку в Москве сразу подчеркнули, что "будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов и так далее".
Комментарии
Новая многоходовочка с загогулиной, понимаешь....
российско-американским саммитом в Хельсинки
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Пишите ещё. Трамп в Хельсинки едет на саммит НАТО.
Следующий саммит НАТО пройдет 11 и 12 июля в Брюсселе, в Бельгии