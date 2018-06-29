Фото: Наталья Каршева / biwork.ru
В Бийске в пятницу, 29 июня, прошло открытие памятника Пушкину, который установили в сквере, который получит название в честь поэта. Об этом пишет портал "Бийский рабочий".
Отмечается, что идея о создании памятника появилась у директора Демидовского фонда Виктора Буланичева еще 15 лет назад. Воплотил ее в жизнь скульптуор Григорий Потоцкий, а профинансировал работы московский промышленник Сергей Козубенко.
Скульптура отлита из бронзы. Высота бюста составила 1,2 метра, а постамента, на котором он стоит — свыше двух метров.
Издание пишет, что в сквере, где установлен памятник, должны закончить работы по благоустройству: завершить облицовку площадки специальной плиткой, создать дополнительные дорожки, посадить плодоносные деревья.
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