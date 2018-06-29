Фото: sovboat.ru
Экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота нашел в Балтийском море подлодку, которая затона во время Великой Отечественной войны и, вероятно, принадлежала советскому флоту. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитана первого ранга Романа Мартова.
Он отметил, что, предположительно, это советская подлодка С-12.
Мартов отметил, что сейчас моряки Балтфлота ведут поиск и исследование затонувших советских боевых кораблей, которые погибли в период войны.
Лодку С-12 нашли после исследования архивных документов, которые помогли определить предположительные координаты района её гибели.
Это произошло в Финском заливе рядом с островом Большой Тютерс. Лодка была найдена на глубине 70 метров на ровном киле.
Сейчас на Балтфлоте планируется проведение учения, "в ходе которого при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки", — заключил Мартов.
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