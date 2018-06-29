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Москва прекратила выдачу виз гражданам Литвы, приезжающим в России в рамках проекта "Миссия Сибирь" с целью обустройства захоронений литовских ссыльных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ.
В ведомстве добавили, что в последние месяцы со стороны Вильнюса наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности Москвы на территории Литвы. Также под предлогом разработки в Минкультуры республики новой редакции "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия" все ремонтно-восстановительные работы, которые запланированы в 2018 году на захоронениях советских воинов, оказались фактически заморожены.
В МИД РФ добавили, что российской посольство не раз обращалось во внешнеполитическое ведомство и Минкультуры Литвы, но вразумительной реакции не последовало.
"Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России", — цитирует агентство сообщение российского министерства.
В ведомстве отметили, что было принято решение на время воздержаться от выдачи виз литовцам, которые направляются в РФ в рамках проекта "Миссия Сибирь", целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных.
В МИД РФ подчеркнули, что данная мера является вынужденной, и выразили надежду, что Вильнюс пересмотрит свою деструктивную линию. "В случае <...> нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию", — добавили в министерстве.
Кроме этого, дипломаты обратили внимание на то, что одновременно серьезную обеспокоенность российской стороны вызывают попытки демонтажа мемориалов советских воинов на фоне нежелания возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям. Особенно это касается города Шяуляй.
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