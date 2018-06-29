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Глава США Дональд Трамп не раз заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интернет-портал Axios и источник в окружении республиканца.
Собеседник издания рассказал, что американский президент не раз в грубой форме заявлял, что торговые партнеры США используют правила ВТО для своей выгоды. "Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней [ВТО]", — цитирует источник слова Трампа.
Президент США уверен, что смысл существования оргазиации заключается в том, чтобы остальной мир обманывал и эксплуатировал Америку.
Издание пишет, что экономические советники Трампа пытаются убедить его в том, что членство Штатов в ВТО отвечает интересам страны. Ранее им удавалось удерживать лидера страны от шагов, направленных на выход Америки из организации. Однако такие аргументы так и не переубедили Трампа.
Он не раз критиковал ВТО. Так, в апреле он написал в своем Twitter-аккаунте, что организация, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета республиканец назвал бедствием Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и Всемирную торговую организацию.
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