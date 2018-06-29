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Организаторы фишинговой путем обмана подписывают пользователей WhatsApp на платные сервисы стоимостью 50 долларов в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании ESET.
Потенциальной жертве приходит сообщение от пользователя из списка контактов об "акции", по которой якобы можно бесплатно получить товары от известных брендов. Ссылка похожа на настоящую из-за замены символа i другим, без точки.
Если пользователь переходит по ссылке, фишинговый сайт убеждается, что его открывают со смартфона и переадресует жертву на другую страницу в зависимости от страны. Там владельцу устройства предлагают пройти анкету с четырьмя вопросами, ответы на которые не важны. Затем жертве сообщают о "прохождении квалификационного отбора".
После этого пользователя просят "отправить заявку на приз" за доллар. При этом при вводе платежных данных он подписывается на пробную версию платного сервиса. Если от нее не отписаться в течение недели, с банковской карты жертвы спишут около 50 долларов.
Специалисты ESET рекомендуют при получении такого предложения проверить информацию о нем на сайте компании, которая якобы проводит акцию, а также уточнить у собеседника в WhatsApp, действительно ли он отправил ссылку, поскольку ее может отправлять вирус.
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