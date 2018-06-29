Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Музыкант Сергей Шнуров и его группировка "Ленинград" записали новый трек для промо трансляции финального матча чемпионата мира на канале "Россия 1". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз канала.
Сам исполнитель, слова которого цитирует канал, считает, что его новая песня "не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат".
Агентство пишет, что в песне присутствуют такие строчки: "Мяч и били, и пинали! Было все, как вы просили. Все решается в финале – на канале, на России!".
Напомним, ранее Шнуров с бывшим КВНщиком Семеном Слепаковым записал песню под названием "Чемпионы". В ней музыканты поют о российской сборной после первых двух ее побед на мундиале. В тексте они просили прощения у футболистов за критику, хвалили их за выход в 1/8 финала и предупреждали, что любовь закончится после первого проигранного матча.
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