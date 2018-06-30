Иллюстрации: barnaul.org
Капитальный ремонт узлового соединения трамвайных путей на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западная в Барнауле серьезно отразится на работе общественного транспорта.
Так, с 30 июня будут закрыты трамвайные маршруты №3, №8 и №9. Кроме того, будут изменены схемы трамвайных маршрутов №5, №7, №10 и автобусных маршрутов № 6, №10, №53, №60.
Движение будет осуществляться следующим образом.
- Трамваи №5 будут ходить так: станция "Мясокомбинат" – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Докучаево"; Депо №1 (проспект Коммунаров, 128) – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – улица Ползунова – станция " площадь Свободы";
- Трамваи №7 будут ходить так: Депо №3 (улица Гридасова, 5) – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина — далее по маршруту;
- Трамваи №10 будут ходить так: станция "Докучаево" – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – улица Кулагина – остановочный пункт "Восточный";
- Автобусы №6: …проспект Коммунаров – улица Советской Армии – улица Северо-Западная 2-я – улица Антона Петрова, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений;
- Автобусы №10, №60: …улица Антона Петрова – разворот на пересечении улицы Телефонная с улицей Антона Петрова – улица Антона Петрова – улица Северо-Западная, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений;
- Автобусы №53: улица Матросова – улица Советской Армии – улица Малахова, далее по маршруту; в обратном направлении без изменений.
Такие схемы движения будут действовать для трамваев вплоть по 9 июля, а для автобусов – до 17 июля.
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