Фото: Александра Черданцева
Суббота, 30 июня, в Алтайском крае отметится штормовой погодой – в регионе возможна грозовая буря, а кроме того продолжается период аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.
"На большей части территории дожди, местами грозы, при грозах сильный дождь, град, утром местами туман", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.
Дневные температуры в регионе составят +24...+29 градусов.
Ветер будет южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 22-27 метров в секунду.
В Барнауле в субботу временами дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице +24...+26 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров.
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