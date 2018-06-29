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Власти США пообещали Германии, что пока не намерены вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя немецкого Министерства экономики.
"США заявили нам, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов", — заявила она, добавив, что "это все, что у нас есть".
При этом ранее Америка не раз требовала от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" и грозила санкциями тем, кто не пойдет на это.
Так, на днях госсекретарь Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что власти США активно работают с партнерами из Евросоюза над тем, чтобы убедить их отказаться от газопровода.
Он заявил, что согласие Европы на строительство противоречит политике "противодействия РФ".
По словам Помпео, "Северный поток — 2" является еще одной возможностью для РФ осуществлять политическое влияние не только в Германии, но и по всей Европе.
О том, что Штаты против "Северного потока — 2", говорил также его заместитель Джон Салливан на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом.
Замглавы МИД Александр Грушко, со своей стороны, заявил, что РФ продолжает беспокоить нездоровая ситуация в ЕС относительно строительства — проекту вставляют палки в колеса.
В "Газпроме" добавили, что прокладка "Северного потока — 2" начнется уже летом 2018 года.
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