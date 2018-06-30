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Квартиру с дубовым паркетом и джакузи продают в Барнауле за 7,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 116 квадратных метров находится на улице Анатолия

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров продают в "тихом центре" Барнаула за 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на третьем уровне кирпичной пятиэтажки на улице Анатолия.

"Закрытая территория по всему периметру, наличие шлагбаума. Парковочных мест достаточно. Липовый сквер отделяет дом от проезжей части. В доме всего 19 квартир. Широкие лестничные марши, на площадке по две квартиры. Наличие нового грузо-пассажирского лифта, обеспечивает комфортное проживание", — отмечает автор объявления.

Высота потолков составляет 3,2 метра. Имеется большая застеклённая лоджия. Планировка – зал, две спальни, кабинет, кухня, санузел  и ванная комната с душевой кабиной и джакузи.

"На полу всей квартиры выложен очень красивый дубовый паркет", — добавляет продавец.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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