Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин не сможет посетить футбольный матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля, в Москве, однако будет болеть за россиян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что президенту не позволит присутствовать на матче рабочий график. При этом он отметил, что график предусматривал и предусматривает посещение главой РФ открытия и закрытия ЧМ-2018. "Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших", — добавил представитель Кремля.
Матч 1/8 финала мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в воскресенье. Игра начнется в 17:00 мск.
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