Фото: fishki.net
Карнавал "День мертвых", который организовал национальный Дом болельщиков Мексики, пройдет в пятницу лишь на территории Гостиного двора, однако ранее предполагалось, что он завершится рядом с парком ФИФА на Красной площади. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представительницу Дома болельщиков Мексики.
"Изначально планировалось представление на площадке парка футбола ФИФА. Но там выступление отменили", — рассказала она, не объяснив причин подобного решения.
Представительница Дома болельщиков добавила, что в 16:00 началась предварительная программа карнавала, а в 21:00 начнется основное действие. Вход на мероприятие бесплатный.
В данный момент в Гостином дворе постепенно собираются болельщики мексиканской сборной, поклонники латиноамериканской культуры, а также люди, которые просто решили развеяться вечером в пятницу. Среди пришедших много людей с разрисованными под черепа лицами.
По словам организаторов, на карнавале можно будет встретить артистов в традиционных костюмах, танцующих на улицах под музыку "Карнавала влюбленных" (El Carnaval de Enamorados) и "Великих плясок черепов" (El Gran Fandango de Calaveras).
В представлении мексиканских индейцев смерть считалась светлым началом, в связи с этим в День мертвых принято шуметь и веселиться. Считается, что в этот день души мертвых возвращаются на землю, чтобы навестить близких.
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