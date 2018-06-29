Фото: instagram.com
Барнаульский легкоатлет, вице-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков опубликовал первый снимок со своим новорожденным сыном. Фото размещено в Instagram-аккаунте спортсмена.
На фотографии Шубенков держит малыша на руках. Снимок он сопроводил подписью "мой мелкий атлет" и хэштегом #шубабатя.
Напомним, уроженец Барнаула стал впервые отцом в мае. Ребенка родители назвали Ярославом.
Со своей супругой Анной легкоатлет познакомился во время учебы на юридическом факультете. В 2015 году они сыграли свадьбу.
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