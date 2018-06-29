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Американский и российский лидеры Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят целый ряд крайне непростых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что к саммиту в Хельсинки идет "серьезная подготовка". "Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", — подчеркнул представитель Кремля.
В ответ на вопрос о том, есть ли в Кремле ощущение, что глава Америки на переговорах готов предпринять определенные шаги к сближению двух стран, несмотря на риски усиления критики на внутриполитической арене, Песков напомнил, что Путин сразу говорил, что РФ "заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави".
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин готов заявить о невмешательстве РФ в американские выборы, если подобная тема будет затронута.
Ранее в ходе прошедшей 27 июня в Кремле встречи главы государства с помощником президента Штатов по нацбезопасности Джоном Болтоном тема якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы опять поднималась. Как рассказал по итогам этой беседы помощник президента Юрий Ушаков, Россия в инициативном порядке подняла этот вопрос и глава государства вновь заявил о невмешательстве российских властей в электоральный процесс в США.
Агентство пишет, что Песков не уточнил подробности графика Путина в рамках саммита, добавив, что пока идет его согласование.
Также он объяснил, что Хельсинки был выбран местом встречи Путина и Трампа, поскольку это место больше устраивало обе стороны из логистических соображений.
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