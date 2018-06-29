Фото: yalta-ex.com
Жители Севастополя рассказали журналистам издания "Украина.ру", в составе какой страны им живется лучше. Об этом пишет РИА Новости.
Множество горожан заявили, что полуостров "стал возрождаться" лишь после референдума в 2014 году.
"Когда квартиру долго не убирают, она приобретает очень неприглядный вид. Вот это было при Украине. <…> Сейчас город приводят в порядок", — цитирует агентство одну из местных жительниц.
Крымчане заявили, что им даже "не хочется вспоминать о жизни в составе Украины".
"Для меня при Украине было хуже. Однозначно. Тогда мы были в оккупации, скажем так. Даже наши дети не могли нормально в вузы поступить из-за украинского языка. Все было захламлено", — заявила одна из участниц опроса, добавив, что "Севастополь всю жизнь был российским".
Горожане считают, что после вхождения республики в состав РФ полуостров "изменился к лучшему".
Однако крымчане и выделили и некоторые проблемы. Среди них были названы высокие цены на полуострове.
Комментарии