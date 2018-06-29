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Минтранс оценил идею создания высокоскоростных магистралей в Грозный

, ИА "Амител"
Ведомство в данный момент готовит ответ на поручение рассмотреть предложение

Фото: mendeleevskyi.ru

Замминистра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что Минтранс поддерживает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в Грозный. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.

По словам Лушникова, ведомство уже получило поручение рассмотрение предложение о ВСМ и готовит на него ответ.

Он добавил, что в целом министерство поддерживает развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Тем более, если посмотреть на макрорегион, там Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону", — подчеркнул замминистра.

Лушников отметил, что вышеперечисленные территории являются густонаселёнными и развивающимися в демографическом плане, в связи с чем строительство ВСМ в персмективе может дать  "очень серьёзный мультипликативный эффект".

Издание напоминает, что ранее СМИ сообщали о просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту РФ Владимиру Путину о строительстве скоростной магистрали в Грозный.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решений по вопросу строительства скоростной магистрали в Грозный пока не принималось.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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