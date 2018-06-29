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Замминистра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что Минтранс поддерживает создание высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в Грозный. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
По словам Лушникова, ведомство уже получило поручение рассмотрение предложение о ВСМ и готовит на него ответ.
Он добавил, что в целом министерство поддерживает развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. "Тем более, если посмотреть на макрорегион, там Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону", — подчеркнул замминистра.
Лушников отметил, что вышеперечисленные территории являются густонаселёнными и развивающимися в демографическом плане, в связи с чем строительство ВСМ в персмективе может дать "очень серьёзный мультипликативный эффект".
Издание напоминает, что ранее СМИ сообщали о просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту РФ Владимиру Путину о строительстве скоростной магистрали в Грозный.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решений по вопросу строительства скоростной магистрали в Грозный пока не принималось.
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