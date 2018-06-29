Фото: shtockman.com
Порядка 100 человек были эвакуированы в связи с возгоранием в кафе Burger King в центре российской столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Он уточнил, что пожар произошел в заведении в Климентовском переулке, а также отметил, что возгорание было небольшим. Позднее стало известно, что тлела бумага.
"В результате происшествия из здания были эвакуированы около 100 человек", — добавил источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент возгорание ликвидировано.
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